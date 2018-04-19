بريطانية تشتري "أغلى موزة" بالعالم.. والمتجر يعلق

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اضطر أحد المتاجر البريطانية إلى تقديم اعتذار لإحدى زبائنه، بعدما فوجئت بسعر موزة واحدة مدرج على فاتورة الشراء بقيمة تتجاوز 930 جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بوبي غوردون فوجئت بفاتورة شراء تلقتها على البريد الإلكتروني تتجاوز 1000 إسترليني من متجر "أسدا".

وأشارت إلى أن البنك، المسؤول عن إصدار البطاقة الائتمانية الخاصة بها، قام بتعطيل المعاملة بعد تجاوز قيمة الشراء 1000 إسترليني بداعي "الاحتيال".

واحتوت فاتورة الشراء الخاصة بغوردون مشتريات لا يتجاوز أقصاها حاجز 5 جنيهات إسترلينية، إلا أن المفاجأة كانت في سعر الموزة الذي بلغ 930.11 إسترليني (نحو 1320 دولار)، وهي في الحقيقة تقدر بـ 0.11 إسترليني.

وأوضحت غوردون، وهي من شيروود من مقاطعة نوتنغهام، أن المتجر اعتذر لها ملقيا اللوم على خطأ تقني في جهاز الكمبيوتر.