بالفيديو - لحظات رعب على متن رحلة جوية لطائرة اميركية

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أظهر مقطع فيديو التقطه أحد المسافرين لحظات الرعب التي عاشها نحو 148 مسافراً على متن رحلة لشركة طيران ساوث وست الأميركية التي هبطت اضطرارياً بعد انفجار أحد محركاتها.

وتسبب الحادث الذي وقع مساء اول من امس في مقتل امرأة.

وفي السياق اشارت التحقيقات الأولية إلى أن انفجاراً في أحد محركات طائرة البوينغ تسبب بتحطم زجاج نافذة بالقرب من مقعد الضحية فأدى الاختلال في ضغط الطائرة إلى خروج جزء من جسدها خارج الطائرة، قبل أن يتمكن ركاب آخرون من جذبها إلى الداخل.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إن هذه على الأرجح أول حالة يتوفى فيها راكب في حادث تتعرض له طائرة تجارية أميركية منذ عام 2009.

الى ذلك ووفقاً لمسؤولين أميركيين، فإن الطائرة هبطت اضطرارياً في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا أثناء توجهها من نيويورك إلى دالاس في تكساس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفصال معظم أجزاء الغلاف الخارجي حول المحرك الأيسر للطائرة.