بعد الحادث المآساوي.. فحص مئات محركات الطائرات الأميركية

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أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الأربعاء، أنها ستأمر بفحص نحو 220 محرك طائرة بعدما قال محققون إن شفرة مروحة مكسورة تسببت في انفجار محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز، مما أدى إلى تحطم نافذة ومقتل راكبة.

ويتطلب الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة المقبلة على شفرات مراوح جميع المحركات (سي.إف.إم56-7بي) التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية.

وانفجر المحرك (سي.إف.إم56) برحلة شركة ساوث وست إيرلاينز رقم 1380 فوق بنسلفانيا، الثلاثاء، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاغارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال روبرت ساموالت رئيس هيئة سلامة النقل في مؤتمر صحفي إن الأمر بدأ بانفصال إحدى شفرات المروحة الأربع والعشرين عن مكانها.

وأضاف أنه لا يمكنه حاليا أن يحدد إن كان الحادث يشير إلى مشكلة في طائرات البوينغ (737-700).

وهذا أول حادث طيران يلقى فيه أحد مصرعه بالولايات المتحدة منذ 2009.