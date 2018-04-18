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وفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش

18
APRIL
2018
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توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما الثلاثاء، بحسب بيان نشره على تويتر المتحدث باسم زوجها.
 
وقال جيم كامغراث إن "باربرا بوش توفيت الثلاثاء 17 أبريل 2018 عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على إعلان المتحدث نفسه أن السيدة الأولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي واللجوء إلى الرعاية التسكينية بسبب تدهور صحتها.
 
والأحد قال ماكغراث في بيان "بعد دخولها المستشفى مرات عدة في الفترة الأخيرة وبعد التشاور مع عائلتها وأطبائها، قررت السيدة بوش البالغة 92 عاما عدم مواصلة علاجها الطبي والتركيز على الرعاية التسكينية".
 
وأضاف "أظهرت باربرا بوش صلابة مع تدهور صحتها وهي، بفضل إيمانها الراسخ، لم تقلق على نفسها بل على الآخرين".
 
وولدت باربرا بيرس في يونيو 1925 في ولاية نيويورك. والتقت جورج هربرت ووكر بوش في سن السادسة عشرة واقترنت به بعد ثلاث سنوات، وقد أنجبا معا ستة أبناء من بينهم جورج دبليو بوش الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2009، وجيب بوش الذي كان حاكما لولاية فلوريدا بين عامي 1999 و2007 ومرشحا للانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.
 
وترأس زوجها البلاد بين عامي 1989 و1993.
 
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