بعد كشف أسرار عنها.. زعيم كوريا الشمالية يتخذ قرارا بشأن زوجته

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حضرت ري سولجو، قرينة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون حفل باليه أقيم السبت 14 نيسان/ أبريل الجاري، وهي تحمل لقبا جديدا منحه لها زوجها، هو "السيدة الأولى الموقرة"، بعدما كان يشار إليها في كل وسائل الإعلام بأنها "قرينته".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "كي سي إن إيه"، أنه تم الإشارة إلى ري في الحفل، الذي قدمته فرقة الباليه الوطنية الصينية، بأنها "السيدة الأولى الموقرة"، أو "السيدة الأولى المبجلة"، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

وجاء حفل الباليه، احتفالا بـ"يوم الشمس" لـ كوريا الشمالية، الذي يعتقد بأنه يزامن تاريخ ميلاد مؤسس النظام كيم إيل سونغ.

وأشار بيتر وارد، في صحيفة "نورث كوريا نيوز"، أن اللقب الجديد الذي حازت عليه ري سولجو، عادة ما يتم منحه للقيادات العليا في كوريا الشمالية.

وذكر مقال في وكالة "كي سي إن إيه"، أن حفل الباليه، حضره أعضاء آخرين من النظام الرفيع المستوى، بما فيهم المسؤول العسكري تشوي ريونغ هاي، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية كيم يونغ تشول، وشقيقة كيم جونغ أون، ورئيس الدعاية كيم يونغ جونغ، ولكن تم منحهم جميعا لقب "الرفاق"، وهو ما يدل على أنهم أقل مرتبة عن ري سولجو".