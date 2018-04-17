حلول بسيطة لمشكلة ملايين الموظفين حول العالم

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يعمل ملايين الأشخاص في العالم في وظائف تتطلب الجلوس في المكاتب ساعات طويلة أو الوقوف لفترة، وهو أمر ينضوي على مخاطر صحية كبيرة، إذ أثبتت الأبحاث علاقة الجلوس لفترة طويلة بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان.

ورغم تأكيد الدراسات على أهمية ممارسة الرياضة لمدة 5 أيام ولثلاثين دقيقة على الأقل في اليوم، يرى خبراء صحة عامة أن استراتيجيات بسيطة في مكان العمل، تساعد على الحد من تلك المخاطر، كما تمد الموظف بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

وأولى هذه الاستراتيجيات هي الذهاب للعمل صباحا إما مشيا أو على الدراجة، ويعتمد ذلك على موقع العمل ومدى قربه من المنزل، إذ يشير خبراء إلى أهمية الحركة في الصباح، وتأثيرها الإيجابي على بقية اليوم.

الوقوف من وقت لآخر أثناء العمل ، يساعد كذلك على الحد من المخاطر المتصلة بالجلوس لفترة طويلة، ويرى باحثون أن دمج سلوكيات الوقوف والجلوس، يعزز صحة الموظفين لاستعادة نشاطهم وحيويتهم في أداء المهمات.

كما تشير دراسة لجامعة ليدز البريطانية إلى أن استخدام السلالم في العمل يعد أحد أهم التمرينات المفيدة لصحة الموظفين، فالمشي بين المكاتب لخمس أو 10 دقائق كل 4 ساعات، يعزز صحة القلب الوعائية.

وتقدم بعض الشركات، دورات تكسر روتين العمل، خاصة إذا كان لساعات طويلة، من هذه الدورات حصة يوغا يومية لا تتجاوز 40 دقيقة، أو خلق مسارات للمشي أثناء الاجتماعات، واعتماد أنواع من المقاعد الصحية .

وأخيرا تشير دراسة أميركية إلى أن تناول الغداء مع زملاء يتمتعون بالإيجابية والفكاهة، يحفز على ساعات العمل المتبقية تنعكس إيجابا على أداء الموظفين وإنتاجية الشركة ككل .