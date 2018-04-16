فرنسا تبدأ بإجراء بحق الأسد

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بدأت فرنسا إجراءات لسحب وسام الشرف الذي منح للرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما ما نقلت تقارير إعلامية من أوساط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وأفادت رئاسة الجمهورية، حسب ما نقلت فرانس برس، أن "الإليزيه يؤكد بدء إجراء بسحب وسام الشرف الممنوح لبشار الأسد".

وحصل الرئيس السوري عام 2001، خلال عهد جاك شيراك، على وسام الشرف من مرتبة "الصليب الأكبر"، وهي أعلى مرتبة في الوسام الوطني الفرنسي.

وكان عدد من الناشطين والأكاديميين الفرنسيين وقعوا، في وقت سابق، عريضة يدعون فيها ماكرون لسحب الوسام من الأسد بعد بدء الأزمة السورية عام 2011.