الأمير ويليام يكشف في زلة لسان جنس مولوده المنتظر من كايت ميدلتون.. والإسم

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كشف الأمير وليام من دون أن يقصد، جنس مولوده الثالث والمنتظر من زوجته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون.

وقبيل موعد انجاب ميدلتون المرجح في 23 نيسان (أبريل)، أعرب الأمير خلال مشاهدة مباراة لفريقه المفضل في الدور الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "أستون فيلا" من المدرجات، عن سعادته بفوز فريقه.

وقال للاعب جاك غريليش الذي سجل هدف الفوز: "سأصر على تسمية طفلي جاك"، ثم سرعان ما أضاف لتصحيح الموقف بسرعة: "أو جاكي".

يُذكر أن الأمير وليام وكايت ميدلتون لديهما طفلين هما الأمير جورج والأميرة شارلوت.

وكان ويليام أجاب في وقت سابق عن احتمال أن تكون كايت ميدلتون حامل بتوأم: "أعتقد أن صحتي النفسية قد تخوض تجربة صعبة بوجود توأم".