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المدير السابق لمكتب التحقيقات: ترامب "غير مؤهل أخلاقيا"

16
APRIL
2018
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قال جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في مقابلة بمحطة "إيه.بي.سي نيوز" إن "الرئيس دونالد ترامب شخص خطير "وغير مؤهل أخلاقيا" ويلحق "ضررا كبيرا" بالمعايير المؤسسية والثقافية.
 
وقال كومي إنّه  "من الممكن ولكني لا أعرف" ما إذا كان لدى روسيا دليل يدعم المزاعم بشأن زيارة ترامب لموسكو.
 
وأضاف أن "ترامب أبلغه أنه لم يبق خلال الليل في الفندق بموسكو وإن الإدعاءات المرتبطة بالعاهرتين غير صحيحة".
 
وقال كومي إن "شخصا يتحدث عن النساء ويعاملهن كقطعة لحم ويكذب باستمرار في كل كبيرة وصغيرة ويصر على أن الشعب الأميركي يصدقه هذا الشخص غير مؤهل لأن يكون رئيس الولايات المتحدة لأسباب أخلاقية. وهذا ليس بيان يتعلق بالسياسة".
 
وأضاف أنه "غير مؤهل أخلاقيا لأن يكون رئيسا".
 
ومن المقرر صدور كتاب لكومي يكشف فيه الحقائق اسمه "ولاء أكبر" يوم الثلاثاء.
 
ودفع قرب نشر الكتاب والمقابلة المقررة مع محطة (إيه.بي.سي نيوز) ترامب إلى توجيه سلسلة جديدة من الإهانات لكومي في وقت سابق طاعنا في الاتهامات التي وردت في الكتاب ومصرا على أنه لم يضغط على كومي قط كي يكون مواليا له.
 
وقال ترامب في واحدة من خمس تغريدات موجهة مباشرة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي المقال "المخادع جيمس كومي يفتقر للذكاء. سيُسجل اسمه كأسوأ مدير لمكتب التحقيقات الاتحادي في التاريخ إلى حد كبير".
 
وكتب كومي في الكتاب يقول إن ترامب ضغط عليه في اجتماع خاص ليدين له بالولاء.
 
وقال كومي إن عنوان الكتاب جاء من "الحوار الغريب" الذي جرى مع ترامب في البيت الأبيض في كانون الثاني عام 2017 بعد فترة وجيزة من تنصيبه.
 
وقال كومي إنه "طلب مني الولاء شخصيا كمدير لمكتب التحقيقات الاتحادي. من المفترض أن يكون ولائي للشعب الأميركي وللمؤسسة."
ويحاول مكتب التحقيقات الاتحادي منذ وقت طويل العمل كوكالة مستقلة لإنفاذ القانون.
 
وقال ترامب على تويتر: "لم أطلب من كومي قط الولاء الشخصي. لم أكن أعرف هذا الشخص تقريبا. هذه واحدة أخرى من أكاذيبه الكثيرة".
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