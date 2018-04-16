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بالصورة.. مختل يختطف مضيفة على متن طائرة!

16
APRIL
2018
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أعلنت السلطات الصينية أن طائرة تابعة لشركة " إير تشاينا" اضطرت للهبوط في مطار بوسط البلاد بعد احتجاز راكب، مضيفة رهينة باستخدام قلم حبر أوهم الركاب بأنه سلاح، ووضعه على رقبتها مهددا الركاب والطاقم.
 
وغادر جميع الركاب وأفراد الطاقم الرحلة 1350 بسلام بعد أن هبطت الطائرة في مدينة تشنغتشو في الساعة العاشرة صباحا بسبب ما وصفته السلطات بـ "تدخل غير قانوني" غير محدد.
 
وأقلعت الطائرة من مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان في الساعة 8:40 صباح الأحد، وكان من المقرر أن تصل بكين الساعة 11 صباحا.
 
وذكرت هيئة الطيران المدني الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أن الطائرة حولت مسارها عندما احتجز أحد الركاب، مضيفة رهينة. وأضافت "تم التعامل مع هذه المسألة بنجاح بحلول الساعة 1:17 ظهرا".
 
وذكرت الشرطة في مدينة تشنغتشو في بيان أن مرتكب الهجوم لديه تاريخ من المرض العقلي وتعرض لاضطراب نفسي "مفاجئ" غير محدد عندما هدد أحد ركاب الطائرة، الذي كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنها مضيفة من الطاقم.
 
وعرفت الشرطة الشخص المهاجم بلقبه فقط "تشو"، وقالت إنه يبلغ من العمر 41 عاما ، وهو من منطقة آنهوا في مقاطعة هونان. واعتقلت الشرطة "تشو" حوالي الساعة الواحدة ظهرا.
 
ونقلت صحيفة "بكين نيوز" عن أحد الركاب قوله إنه استيقظ على صرخة من مقدمة الطائرة. بينما تحدثت راكبة أخرى لصحيفة "شياو شيانغ مورنينغ هيرالد" وقالت إن الاضطراب حدث في مقصورات الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال، لكن الستائر التي تفصلها عن مقاعد الدرجة السياحية أغلقت بإحكام.
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