مادورو: "كلاب الحرب" هم المستفيدون من العدوان على سوريا

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اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن العدوان الثلاثي الغربي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا فجر أمس السبت، ليس إلا "عملا إجراميا".

وقال مادورو في لقاء بثه التلفزيون الحكومي: "نحن نعتبر هذا الهجوم عملا إجراميا ضد الشعب السوري، هدفه خلق حالة من الذعر والترهيب، وتدمير المراكز العلمية في سوريا".

وأضاف أن من يتحمل المسؤولية عن الضربة في سوريا هم "كلاب الحرب" المستفيدون من نشر الأسلحة واستمرار العمليات العسكرية بغرض التربح على حساب القتلى هناك، وقال: "أنا أتساءل، كم كلف هذا القصف؟.. ومن دفع ثمنه؟".