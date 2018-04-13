الإعلام الروسي يدق ناقوس الخطر.. الأسوأ قادم فاستعدوا

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نشر التلفزيون الروسي الحكومي تقريرا، اعتبر أنه ينذر بحتمية اندلاع حرب عالمية ثالثة، وسط تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا على خلفية ملفات عدة، أبرزها الأزمة السورية، وما استجد عنها في الأيام الماضية إثر توعد دول غربية بالرد عسكريا على ضربة كيماوية للنظام السوري.

وأذاع أحد مذيعي التليفزيون خبرا أنذر فيه العالم بحرب عالمية ثالثة، مقترحا على المشاهدين أفضل الأغذية التي يجاوب تناولها داخل الملاجئ السرية.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الإعلام الروسي شرع في توعية المواطنين بأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها داخل الملاجئ التي تحمي الناس من القنابل، في حال قامت الحرب العالمية الثالثة.

ويأتي هذا في وقت تزداد فيه المخاوف في العديد من دول العالم من أن التوتر في سوريا بين الولايات المتحدة وحلفائها وروسيا، قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وذكر المذيع أليكسي كازاكوف "نقترح أطعمة مثل الأرز الذي يمكن تخزينه لمدة تصل إلى 8 سنوات، ودقيق الشوفان لمدة تتراوح ما بين 3 و7 سنوات".

بينما نصح بالتخلي عن الحنطة السوداء المفضلة عند الروسيين، وقال إن مدة تخزينها لا تتعدى عاما واحدا.

وتابع كازاكوف "يبقى اللحم المعلب لفترة طويلة تصل إلى خمس سنوات، في حين أن الأسماك المعلبة لا تزيد مدة تخزينها عن عامين".

كما نصحت قناة "Rossiya-24news" المملوكة للكرملين، الروسيين باعتماد وتخزين أكبر كمية من عنصر اليود الكيميائي لحماية الجسم من الإشعاع.