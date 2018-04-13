ترامب اجتمع مع مستشاريه حول سوريا... ولم يتخذ قراراً نهائياً

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البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنهى اجتماعه مع فريق الأمن القومي الأميركي، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن سوريا.، مضيفاً أن إدارة الأخير تواصل تقييم المعلومات وهي تتحدث مع الشركاء والحلفاء.

أعلن البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمع مع فريق الأمن القومي بشأن سوريا ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وأضاف أن إدارة ترامب تواصل تقييم المعلومات وتتحدث مع الشركاء والحلفاء، مشيرةً إلى أن الأخير سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا في وقت لاحق.

وكان ترامب قال في وقتٍ سابق إن "القرار بشأن سوريا سيصدر قريباً"، مضيفاً أن "اجتماعاً سيعقد بشأن سوريا وستتخذ قرارات في هذا الصدد قريباً جداً".

كما أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عن اجتماع لمجلس الأمن القومي حول سوريا، سيتم عقده وتقديم الخيارات لترامب، مصرّحاً أن واشنطن ترى أن " هناك هجوماً كيميائياً، ولازالت تبحث عن الأدلة الفعلية".

واعتبر أن "استخدام الأسلحة الكيميائية أمر لا يغتفر"، مضيفاً أن "مع عرقلة روسيا للعمل عبر مجلس الأمن، فإما أن تجلس الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أو تفعل شيئاً حيال ذلك".

وأشار ماتيس إلى أن بلاده "تتطلع إلى تجنّب خروج الأزمة السورية عن نطاق السيطرة"، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع ستتواصل مع الكونغرس "قبل أي هجوم على سوريا"، وأضاف قائلاً: "لست مستعداً للتكهّن بردّ الفعل الروسي على ضربة أميركية محتملة في سوريا".

وفي السياق، قالت شبكة اني بي سي الأميركية إن"مسؤولين أميركيين حصلوا على عيّنات من ضحايا الهجوم في سوريا تؤكد وجود الكلور وغاز الأعصاب".

وبدوره، اعتبر المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن "الصراع التاريخي كان بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، والآن مع روسيا بسبب تصرفها المعيب".

وأشار بومبيو إلى أنه ونتيجة للموقف المتشدد للرئيس ترامب ضد روسيا، فقد قتل نحو 200 روسي في سوريا"، مضيفاً أن "استهداف القوات الروسية تم بعد تجاوزهم لنهر الفرات".

ومن جهته، شدد رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان على أن "الولايات المتحدة لديها مسؤولية لقيادة الرد العالمي على سوريا". على حد تعبيره.