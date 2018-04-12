living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نشاط مفاجئ لـ"داعش" يتزامن مع تهديد واشنطن بضرب سوريا

12
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشهد الأراضي السورية تحركات مفاجئة لتنظيم داعش تتزامن مع تهديدات الولايات المتحدة ودول غربية توجيه ضربات للقوات السورية وسط أنباء عن عمليات نقل لعناصر التنظيم تقوم بها واشنطن.
 
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش قام بتحصين مواقعه، وأعاد ترتيب صفوفه، في المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق.
 
وأشار المرصد إلى أن التنظيم شن هجمات جديدة على القوات السورية في بادية الميادين، في غرب نهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور.
 
وأكد أن قتالا شديدا بين القوات السورية وعناصر التنظيم يدور في بادية البوكمال وريف دير الزور وجنوب العاصمة دمشق، مشيرا إلى أنه "رغم إنهاء وجود تنظيم داعش في غرب نهر الفرات، في الـ 6 من كانون الأول / ديسمبر من العام 2017، إلا أن مجموعات من مقاتليه، تعمدت إرباك النظام وحلفائه، عبر تنفيذ عمليات تسلل وهجمات مباغتة، ضمن بادية دير الزور وفي محيط منطقة حميمة الواقعة في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي، بالتزامن مع الهجمات على محاور في بادية السخنة الشرقية وهجمات في مناطق أخرى قريبة من تواجد عناصر التنظيم، الذين ينفذون هذه الهجمات".
 
وأكد المرصد السوري أن هذه الهجمات "تؤكد على قوة التنظيم وأنه لا يزال قادراً على تنفيذ الهجمات والمبادرة بها، وإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية الممكنة في صفوف قوات النظام وحلفائه من جنسيات غير سورية".
 
من جهتها، كشفت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، أن واشنطن وتحالفها ضد تنظيم "داعش" واصلا تجميع ما تبقى من "فلوله" في المنطقة الشرقية من سوريا بغية إعادة تشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسميات جديدة تابعة لها لتنفيذ أجنداتها وأطماعها في سرقة ونهب الثروات السورية.
 
ونقلت الوكالة السورية للأنباء عن أهالي ريف الحسكة الجنوبي أن ليلة الاثنين شهدت إنزالا جويا قامت خلاله عدة مروحيات قالوا إنها أمريكية بإخلاء عدد من المتزعمين الأجانب في تنظيم "داعش" من منطقة تل الشاير جنوب شرق مدينة الشدادي بنحو 20 كم.
 
وأشارت المصادر إلى أن عملية الإخلاء تمت بمحطة محروقات الشيخ بمنطقة تل الشاير، مبينة أنه قد تم حبك مسرحية لإيهام العالم بأنها تنفذ عملية خاصة ضد التنظيم، حيث افتعل منفذو عملية الإخلاء معركة وهمية تم خلالها تبادل إطلاق النار قبل أن تقوم المروحيات بالمغادرة وبرفقتها 3 قياديين عراقيين مع عائلاتهم من تنظيم داعش إلى جهة مجهولة.
 
عملية الإخلاء هذه ليست الأولى وإنما سبق وأن نفذت واشنطن خلال الأشهر الماضية عشرات الإنزالات الجوية نقلت خلالها قياديين أجانب، ففي 28 ديسمبر 2017 قامت مروحيات تابعة للجيش الأمريكي بإجلاء عدد من قادة تنظيم "داعش" من محافظة دير الزور إلى محافظة الحسكة، بحسب ما أفادت مصادر محلية سورية.
 
وسبقتها أيضا عملية إجلاء لعناصر مسلحة في منطقة الميادين قبل بدء العملية العسكرية للجيش السوري فيها، كما عملت القوات الجوية الأمريكية على إجلاء قادة وعناصر تابعين لتنظيم "داعش" في أغسطس 2017 من شمالي محافظة دير الزور السورية.
 
من ناحية أخرى، وفي سيناريو مرافق يمكن ربطه بعملية الإجلاء لخلق مشهد "هوليودي"، تجددت اشتباكات متقطعة على محاور في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بين "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "داعش" من جهة، والفصائل الإسلامية المسلحة من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تم استهداف القوات السورية بالرشاشات الثقيلة في محور المنشية بدرعا البلد في مدينة درعا، من قبل الفصائل المقاتلة والإسلامية.
 
في غضون ذلك، صعدت الولايات المتحدة من لهجتها مهددة بشن ضربات عسكرية على سوريا ردا على هجوم مزعوم بالكيميائي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، واتهامات للجيش السوري بتنفيذه، ناهيك عن القصف الذي نفذته المقاتلات الإسرائيلية فجر الاثنين من فوق الأراضي اللبنانية على مطار تيفور.
 
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout