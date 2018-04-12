تسريبات.. البنتاغون يتوقف عن تسلم مقاتلات إف-35 بسبب عيب خطير

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قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توقفت عن تسلم معظم طلبيات الطائرة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بسبب نزاع على الجهة التي تتحمل تكاليف إصلاح عيب في الإنتاج اكتشف العام الماضي في أكثر من 200 طائرة.

وكانت الوزارة امتنعت في العام الماضي عن قبول طائرات إف-35 لمدة 30 يوما بعد اكتشاف تآكل في المكان الذي تثبت به ألواح ألياف الكربون الخارجية بهيكل الطائرة. وبعد إصلاح المشكلة استؤنف التسليم وبلغت لوكهيد هدف عدد التسليمات العام الماضي.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن التسليم توقف مرة أخرى بسبب نزاع على من يتحمل تكلفة إصلاح العيب الذي يرجح أنه مشكلة لوجستية معقدة قد تستلزم سفر الفنيين بشكل متكرر لإصلاح طائرات في أنحاء متفرقة من العالم.

وعندما تتوقف وزارة الدفاع عن استلام طائرات إف-35 جديدة، فإن من المحتمل تأثر الزبائن الأجانب. وقال اثنان من المصادر إن حكومتين أجنبيتين على الأقل امتنعتا عن قبول طائرات إف-35 بسبب هذه المشكلة.

وقالت متحدثة باسم لوكهيد، أمس الأربعاء، "الإنتاج في برنامج إف-35 مستمر ونحن على ثقة بأننا سنفي بهدف تسليم 91 طائرة في 2018، وبينما يظل كل العمل مستمرا في مصانعنا، فإن مكتب برنامج إف-35 المشترك علق بشكل مؤقت قبول طائرات حتى نصل إلى اتفاق بشأن مسألة ترتبط بالعقد ونتوقع حلها قريبا".