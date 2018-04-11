خوف من حرب عالمية ثالثة.. قنبلة جديدة في جعبة «بوتين»!

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أعلنت صحيفة بريطانية عن وجود قنبلة جديدة في حوزة روسيا.

وادعت صحيفة «ديلي إكسبرس» أن القنبلة الجديدة التي صُنعت للجيل الخامس من المقاتلات «تزيد الخوف من احتمال بدء الحرب العالمية الثالثة».

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة تستطيع بواسطة القنبلة التي سماها صانعها بـ» دريل» (المثقاب) أن تقصف الأهداف على مسافة 30 كيلومترا من دون أن تدخل أجواء «العدو».

وتحوي هذه القنبلة 15 عبوة متفجرة توجه كل منها نفسها إلى الهدف بنفسها.

وتستطيع قنبلة «دريل» بالتالي أن تدمر رتل الدبابات أو بطارية الصواريخ.

وتقدر قنبلة «دريل» على إخفاء نفسها عن الرادار المضاد وهو ما يزيد من خطورتها.

وزعمت الصحيفة أن روسيا أعلنت عن وجود قنبلة «دريل» أخيرا بعدما تعرض الجاسوس السابق المقيم في بريطانيا (سكريبال) للتسميم.

في الحقيقة عرضت روسيا القنبلة المعروفة باسم «دريل» خلال معرض «ماكس» المقام في عام 2015.

ويُتوقع أن تدخل القنبلة الخدمة في الجيش الروسي خلال العام الحالي (2018).