مستشار ترامب للأمن الداخلي يقدم استقالته..

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اعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، استقالة توم بوسرت، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للأمن الداخلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ساره ساندرز، في بيان مقتضب، "إن الرئيس يشكر توم لالتزامه بأمن بلادنا العظيمة"، وذلك في أعقاب سلسلة استقالات أخرى حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي استقالته المفاجئة غداة وصول جون بولتون لقيادة مجلس الأمن القومي، خلفا لايتش آر ماكماستر الذي أقاله ترامب.

وبوسرت الذي كان في الخط الأول للرد على الكوارث الطبيعية أو مكافحة الهجمات الإلكترونية، عمل أيضا في مجال مكافحة الإرهاب. وكان زار العراق في أبريل 2017 مع جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره لمناقشة سبل محاربة تنظيم داعش.