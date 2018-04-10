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7 شهداء.. كيف سترد إيران ؟!

10
APRIL
2018
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أكدت أوساط مطلعة على مروحة الاتصالات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية، بين بيروت ودمشق وطهران، أن رد الفعل الإيراني على مقتل 7 من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني في مطار "تي فور" العسكري في سوريا، حتمي، وقاس، لأن طهران تملك مروحة واسعة من الخيارات، وهو رد سيكون هادئًا وغير انفعالي...

ووفقًا لمعلومات تلك المصادر، يملك الإيرانيون القدرة على الرد على الإسرائيليين والأميركيين على حد سواء، و"بنك" الأهداف الإيراني يشمل خطوط التماس على طول الجبهة الجنوبية السورية مع اسرائيل وعلى الخط المقابل للجولان المحتل.. وكذلك المنطقة الشرقية في سوريا حيث تنتشر نحو 20 قاعدة أميركية لا تزال خارج نطاق العمليات العسكرية لمحور المقاومة.

وفي هذا الاطار، لا تبدو طهران مستعجلة على الرد "بتهور" أو "تسرع"، الرسالة الاسرائيلية- الاميركية وصلت، ويبقى الرد بيد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الموجود في سوريا، وهو سيختار الوقت والمكان المناسب للرد بشكل مؤلم على تجاوز اسرائيل "للخطوط الحمراء" الإيرانية.

LIBAN8

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