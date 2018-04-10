إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بألمانيا.. والسبب؟

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أعلنت كبرى المطارات الألمانية، الثلاثاء، إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بسبب إضراب تحذيري لنقابة العمال “فيردي” واتحاد الموظفين الحكوميين “دي بي بي”.

وأعلن مطار ميونيخ في موقعه على الإنترنت الغاء شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” 240 رحلة داخلية وخارجية كما اعلن مطار العاصمة الألمانية برلين إلغاء 70 رحلة مشابهة.

والغت شركة “لوفتهانزا” أيضا 18 رحلة في مطار لايبزيغ و40 رحلة في مطار بريمن و65 رحلة في مطار هامبورغ.

وقالت نقابة العمال (فيردي) في بيان إن الإضراب: "يأتي في اطار توجيه تحذير لشركة لوفتهانزا وللشركات الأخرى العاملة في قطاع النقل الجوي من رفض رفع أجور 2.3 مليون موظف في هذا القطاع بنسبة 6 بالمئة".

واضافت النقابة ان الموظفين المضربين يخططون ظهر اليوم للخروج في مظاهرات في العاصمة برلين وفي ميونيخ لدعم النقابة في مباحثاتها مع شركات النقل الجوي، وفقا لوكالة "كونا" للأنباء.

يذكر أن نقابة "فيردي" تعتبر هذا الاضراب "تحذيريا" الأمر الذي يعطي احتمالية امتداده لأجل غير مسمى وتطوره ليشمل مطارات أخرى.