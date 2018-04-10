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مفاجأة - هذا ما عثر عليه الـ FBI في منزل ومكتب مستشار ترامب الشخصي!

10
APRIL
2018
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قام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم الاثنين، بتفتيش منزل ومكتب مايكل كوهين، المستشار القانوني الشخصي لرئيس دونالد ترامب، حسبما أفاد مصدر أمني في حديث لـ"رويترز.
 
وأوردت صحيفة The New York Times أن محققي FBI ضبطوا مواد عدة، من بينها تحويلات مالية لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانيلز"، التي تحدثت عن علاقة جنسية كانت لها مع ترامب.
 
وأواخر يناير الماضي، نشرت صحيفة Wall Street Journal خبرا مفاده أن كوهين دفع 130 ألف دولار لكليفورد، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، مقابل عدم إفصاحها عن إقامة علاقة بينها وبين دونالد ترامب في العام 2006.
 
وشددت الصحيفة على أن الحديث يدور عن خيانة زوجية، كون دونالد وميلانيا ترامب تزوجا في العام 2005.
 
ونفى البيت الأبيض أي علاقة جنسية بين ترامب وكليفورد، فيما قال ترامب إنه لم يكن يعرف شيئا عن قيام كوهين بتحويل المبلغ المذكور للممثلة لقاء "صمتها".
 
 
 
روسيا اليوم
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