إغلاق مطار بسبب طعام مسافر سوري..!

A + A -

أغلقت السلطات المختصة في السويد مطار لاندفيتر بمدينة يوتوبوري لعدة ساعات بسبب حقيبة مسافر سوري كانت على بعض الأطعمة، وفقا لتقارير صحفية.

وبحسب صحيفة "يوتوبوري بوسطن" فإن الحادثة وقعت في شهر أكتوبر الماضي عندما حاول مسافر سوري يبلغ من العمر 20 عاماً، تمرير زجاجة وعبوتين من الطعام، من خلال الفحص الأمني الذي يخضع له المسافرون.

وذكرت الصحيفة أن الموظفين اكتشفوا في العبوتين والزجاجة رائحة كريهة تشبه رائحة رماد الحريق، كما أن أجهزة كشف المتفجرات بثت عند تمرير العبوتين إشارات بوجود متفجرات مع الشاب السوري الذي كان يحمل جواز سفر ألماني.

وأدت الاحترازات الأمنية الى إخلاء المطار وإلغاء الرحلات واعتقال الرجل كمشتبه به في محاولة ارتكاب "جرائم إرهابية"، وفقا لموقع "عكس السير".

وبعد نقل الزجاجة والعبوتين في سيارة خاصة بالمفخخات والقيام بفحصها، وجد أنها لم تكن تحتوي سوى على اللبن والعسل.

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل كان قد حزم بعض الأطعمة في الحقيبة لطفله، وحصل بعد ذلك على تذكرة طيران جديدة من الشرطة.