انتحار إحدى زوجات ملك سوازيلاند الـ15

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن واحدة من زوجات عاهل مملكة سوازيلاند، عثر عليها ميتة، يوم الجمعة، بعدما وضعت حدا لحياتها داخل القصر.

وبحسب المصدر فإن الراحلة سنتيني مسانغو، البالغة من العمر 37 عاما، كان تعاني الاكتئاب، ولم يجر السماح لها مؤخرا بحضور جنازة شقيقتها.

وتزوجت الراحلة الملك مسواتي الثالث سنة 2000، لتصبح واحدة من بين 15 عقيلة للعاهل.

وارتبطت مسانغو بالملك حين كان عمرها لا يتجاوز 18 عاما، وجرى اختيارها من حفل رقص، وأنجبت طفلين خلال حياتها الزوجية.

وبحسب مقربين من قصر مملكة سوازيلاند الصغيرة الواقعة في جنوب شرق القارة الإفريقية، فإن الراحلة كانت غير سعيدة في حياتها، ودأبت على اللجوء إلى الرسم والعمليات التجميلية لطرد الملل.

وقال مقرب من الملك، إن الزوجين كانا سعيدين في حياتهما، وأضاف أن العاهل شعر بحزن كبير جراء ما وقع.