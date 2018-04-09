living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتيل برج ترامب ضحية "بُخل الرئيس"

9
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير صحفية أميركية أن شقة الطابق الخمسين في "برج ترامب" التي اندلع فيها حريق أسفر عن مقتل شخص، السبت، لم تكن مزودة بمرشات المياه التي تعمل تلقائيا عند اندلاع النيران.
 
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفض تركيب هذه المرشات في التسعينيات بسبب ارتفاع تكلفتها.
 
وتم تشييد البرج الواقع في نيويورك عام 1983، في وقت لم يكن فيه تزويد الوحدات السكنية بمرشات من متطلبات البناء.
 
وبعد فرض تركيب هذه المرشات على البنايات الجديدة في السنوات اللاحقة، كانت الأبراج الأقدم مستثناة من هذا المطلب إلا إذا شهدت عمليات تطوير شاملة، حسب "نيويورك تايمز".
 
وفي عام 1999، طالب بعض المدافعين عن تشديد إجراءات السلامة ضد الحرائق، بتزويد المباني السكنية القديمة بمرشات المياه، لكن السلطات المحلية آنذاك قالت إن هذا سيكون مكلفا للغاية.
 
ووقتها كان ترامب، قطب العقارات آنذاك، من بين المطورين الذين رأوا هذا التعديل غير ضروري وباهظ التكلفة.
 
إلا أنه أنفق 3 ملايين دولار فيما بعد، لتركيب المرشات في 350 وحدة سكنية ببرج آخر يملكه، هو "برج ترامب العالمي"، لكنه لم يفعل ذلك في البرج الذي شهد حريق السبت.
 
والأحد قال قسم البنايات في نيويورك إن برج ترامب كان يتمتع بنظام قوي لكشف الدخان، ساعد في إبلاغ قسم الإطفاء في وقت مبكر.
 
وأدى الحريق إلى مقتل شخص يدعى تود براسنر (67 عاما)، فيما تعرض 4 أشخاص آخرين لإصابات طفيفة.
 
ووصف ترامب في تغريدة على "تويتر" الحريق بأنه "محدود جدا"، فيما لم يكشف مسؤولو الإطفاء عن سبب اندلاعه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout