احتجز ابنه في قفص 20 عاما..!

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اعتقلت الشرطة اليابانية البارحة، رجلا حبس ابنه المريض عقليا، لأكثر من 20 عام، في قفص.

وتشير التحقيقات إلى الاشتباه بيوشيتان ياماساكي بحبس ابنه، في قفص خشبي، داخل كوخ مقابل منزله الواقع في مدينة "ساندا".

وأشار موقع "جابان تايمز" إلى أن الأب بدأ بسجن ابنه عندما كان في سن الـ16، وذلك لأن مرضه، جعله يتصرف بعنف.

واكتشف مسؤول بالرعاية الطبية أمر الفتى السجين، عندما قام بزيارة منزل ياماساكي، لتمريض زوجته.

وأوضحت التحقيقات أن الأب كان يطعم الابن يوميا، ويساعده على الاستحمام، طيلة مدة احتجازه في القفص الذي بلغ طوله 90 سنتيميترا، وعرضه 1.8 مترا.