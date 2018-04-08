بالفيديو- سلاح الجو الروسي يستعيد قاذفة بعيدة المدى بعد تحديثها

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سلمت شركة "توبوليف" الروسية قاذفة القنابل "تو-22 إم 3" بعيدة المدى للقوات الجوية والفضائية الروسية بعد صيانتها وتحديثها.

وخضعت طائرة "تو-22 إم 3" للتحديث وفقا للوائح التقنية الدورية إلى جانب الاختبارات الأرضية والجوية.

وتخصص طائرة "تو-22 إم 3" بعيدة المدى والحاملة للصواريخ لتدمير الأهداف البرية والبحرية المختلفة.

ودخلت الطائرة في تشكيلة سلاح الجو السوفيتي عام 1989. وقام مصنع "قازان" منذ ذلك الوقت بتصنيع 500 طائرة منها.

مواصفات الطائرة الفنية والتكتيكية:

- السرعة القصوى 2400 كلم في الساعة

- السرعة الاقتصادية 930 كلم في الساعة

- السرعة القصوى على ارتفاع منخفض 1050 كلم في الساعة

- السقف العملي للارتفاع 13300 كلم

- نصف القطر القتالي 2410 كلم

- الوزن الأقصى عند الإقلاع 126400 كلغ

- الطول 42 مترا

- الارتفاع 11 مترا

- مساحة الأجنحة 165 مترا مربعا،

- الأسلحة: صواريخ موجهة وقنابل ومدفع

- الطاقم: 4 أفراد

- تتصف الطائرة بجناح يتغير شكله الهندسي.

وتزود الطائرة بصواريخ حديثة بعيدة المدى موجهة ذاتيا (جو - أرض) من طراز"Х-22" تطلق إلى مدى 500 كلم، ومدفع أوتوماتيكي عيار 23 ملم، وقنابل ذكية. واستخدمت الطائرة لتوجيه ضربات لمواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وتتوفر في حوزة الجيش الروسي حاليا 150 طائرة من هذا النوع.