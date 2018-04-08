مشهد مرعب على الطريق... سيارة تتسبب بتحطم شاحنتين !

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّق مشهداً مرعباً على طريق مزدحم في شرق الصين، إذ تسبب سائق سيارة متهوّر كان يحاول أن يقطع الطريق بانقلاب شاحنتين وتحطمهما.



وقد استطاعت كاميرات المراقبة من تصوير اللحظة التي تسبب خلالها السائق بانحراف شاحنة وانقلابها. بعد ذلك، حاول سائق شاحنة أخرى تجنّب الارتطام بسيارة السائق في وسط، فخرج عن مسار الطريق وتحطت الشاحنة.



ولحسن الحظ، تمكّن سائق السيارة من الخروج من الطريق السريع من دون أي أضرار.



إشارة الى أن هذه الحادثة وقعت في 14 آذار، وفقاً لما ذكره موقع ifeng.com.