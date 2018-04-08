إضراب يشل «إير فرانس» وطوابير في «شارل ديجول»

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ألغت شركة إير فرانس اليوم (السبت) نحو ثلث رحلاتها، بعدما نظم عاملوها إضرابا للاحتجاج على الأجور.

ومن المتوقع أيضا أن تبدأ موجة جديدة من إضرابات العاملين في السكك الحديدية؛ ما من شأنه تعطيل جزء كبير من شبكة النقل الفرنسية.

واصطف المسافرون في طوابير بمطار شارل ديجول اليوم؛ لحجز مقاعد على متن رحلات جديدة بعد إلغاء رحلاتهم.

وهذا هو اليوم الـ5 الذي يتوقف فيه العمل بشركة الطيران الفرنسية خلال الـ45 يوما الأخيرة. وقد بدأ توقيته يتداخل مع إضراب العاملين بقطاع السكك الحديدية، الذين يحتجون على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت «إير فرانس» توقعت استمرار عمل نحو 70% من الرحلات الجوية اليوم (السبت).