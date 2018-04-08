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بتكلفة إقامة تبلغ 9.5 مليون دولار للشخص - قريبا.. إطلاق أول فندق فاخر في الفضاء

8
APRIL
2018
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تخطط شركة "أوريون سبان" لإطلاق أول فندق فاخر في الفضاء سنة 2021، على أن يكون متاحا للنزلاء في العام 2022.


وسيتسع الفندق الذي أطلق عليه اسم "محطة أورورا" لأربعة نزلاء وشخصين من طاقم العمل، وذلك في رحلة سريعة حول كوكب الأرض، تمتد لـ12 يوم.

وستكون تكلفة إقامة الشخص الواحد بحسب "واشنطن بوست" 9.5 ملايين دولار أميركي، أي ما يعادل 791.666 ألف دولار أميركي في الليلة الواحدة.

وسيستطيع من يرغب في تجربة الإقامة بهذا الفندق، الحجز عبر موقع الشركة على الإنترنت، وذلك بدفع 80 ألف دولار، كتأمين قابل للاسترداد.

وسيوفر الفندق لنزلائه العديد من التسهيلات، مثل تجربة انعدام الجاذبية، والاستمتاع بمشاهدة مناظر رائعة، والمشاركة في تجارب وأبحاث علمية مثل الزراعة في الفضاء، والتحادث مع الأصدقاء والأهل على الأرض عبر الإنترنت.

وسيتوجب على المسافرين للفندق الخضوع لتدريبات تمتد لثلاثة شهور، هذا إلى جانب دروس تعليمية تساعدهم على فهم آليات عمل الرحلات الفضائية، وطبيعة الظروف الصعبة في الفضاء، وفيزياء المدار الأرضي.

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