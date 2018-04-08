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رئيس وزراء كندا يعقب على "كابوس كل أب وأم"

8
APRIL
2018
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بدا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متأثرا خلال مؤتمر صحفي بشأن الحادث المروع الذي راح ضحيته 14 شابا كنديا يلعبون لفريق ناشئين لرياضة هوكي الجليد.
 
وقال ترودو: "بلد كامل يشعر بالصدمة والحزن.. هذا هو كابوس كل أب وأم. ليس على أي أحد مشاهدة أطفالهم يذهبون لممارسة الرياضة التي يعشقونها.. ثم لا يعودون بعدها".
 
وجمع الكنديون 2.5 مليون دولار من التبرعات لأهالي الضحايا، خلال اليومين الأولين بعد الحادث، كما اكتظت عيادات التبرع بالدم في مقاطعة ساسكاتون بالمتبرعين الذين أرادوا مساعدة الجرحى.
 
وشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعازيه عبر حسابه في موقع تويتر، حيث غرد قائلا: "تحدثت توا مع جاستن ترودو للقيام لتقديم التعزية لعوائل فاجعة فريق هامبولت، فليكن الرب معهم جميعا".
 
وكان 14 لقوا حتفهم، حين اصطدمت حافلة تقل فريق هوكي للناشئين بمقطورة في ساسكاتشوان.
 
كما أصيب 14 آخرون كانوا على متن الحافلة التي تقل فريق هامبولت برونكوس جراء الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
 
وذكرت وكالة (ذا كنديان برس) للأنباء أن المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات في منطقة تيزدال الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي ريجينا.
 
وقال رئيس فريق برونكوس كيفن غارينغر لشبكة "سي بي سي" الكندية إن "الأمر أكبر بكثير مما يمكن لأحد تخيله". وأضاف: "لم نصدق ما حدث ونحن في حالة صدمة إزاء خسارة" هؤلاء.
 
وفريق هامبولت برونكوس يضم 24 لاعبا كنديا تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما.
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