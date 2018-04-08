عزة الدوري يحذر قطر والسعودية

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اعتبر الأمين العام لحزب البعث عزة الدوري في كلمة له بالذكرى 71 لميلاد البعث، أمس، أن السعودية تتعرض لنفس مؤامرة العراق.

وقال الدوري "إنه رغم كل شيء سنبقى واقفين مع السعودية"، معتبرا أن الرياض تتعرض لنفس المؤامرة التي تعرض لها العراق وليبيا واليمن.

وأضاف الدوري: "لتعلم السعودية ودول الخليج أن خسارة قطر أو عزلها هو خسارة لدول الخليج أولا والأمة ثانيا، ولتعلم قطر أنها بخسارة دول الخليج لا تساوي شيئا ولو وقفت معها دول العالم"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يضرب إيران حتى يوم القيامة".

ودعا الدوري الجماهير العربية إلى أن تنتفض من المحيط إلى الخليج نصرة لفلسطين في مواجهة إسرائيل، مطالبا الأنظمة القُطرية بقطع كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة.