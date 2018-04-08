حريق كبير في برج ترامب

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اندلع حريق كبير في الطبقة 50 من برج ترامب في نيويورك مساء السبت، ما أدى إلى إصابة خمسة اشخاص بجروح بينهم أربعة رجال إطفاء، وفق ما قال مسؤولون.

وأوضحت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك "لقد كان هذا حريقًا صعبًا جدا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدد حياتهم" وأن الحريق بات "تحت السيطرة".

وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب في وسط مانهاتن حوالى الساعة السادسة مساء (22،00 بتوقيت غرينتش).

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.

وقال ترامب لاحقا إنّ الحريق اخمِد. وأضاف "رجال الأطفاء ادّوا عملا عظيما".