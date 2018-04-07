محمد بن سلمان يرد على شائعات شرائه لوحة "دافنشي" المثيرة للجدل!

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الثراء ليس جريمة، وأن الملك سلمان وأبناءه وفريقه نزيهون تماما.

وأضاف الأمير خلال مقابلة مع مجلة "TIME" الأمريكية: "لقد قلت سابقا لبرنامج 60 دقيقة إن الثراء ليس جريمة، بل الجريمة تكمن في أن تكون فاسدا، وفي حال كنت فاسدا، أرجو أن توضح لي فسادي وتقدم دليلا على ذلك، ولا يبدو أن هناك أي أحد يقدم أدلة".

وتابع: "من المعروف أن الملك سلمان وأبناءه وفريقه نزيهون تماما، والكل يعلم ذلك في السعودية. ويمكننا إعطاءك سجل العائلة، عائلة آل سعود قبل تأسيس المملكة، وسجل الملك سلمان منذ ولادته. وسجلي أيضا، إنه ناجح في السعودية".

وفي إجابته عن سؤال محاوره حول اهتمامه بالفنان العالمي ليوناردو دافنشي، ومسألة شرائه لوحته "سلفاتور مندي" أو "مخلص العالم"، الأغلى في التاريخ، قال محمد بن سلمان: "دافنشي، لقد قلنا إن هذا حديث غير دقيق"، مضيفا: "ما الذي يجري؟ لا أعلم كم مرة ينبغي علينا أن نعلن ذلك؟".

وتابع: "أؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا، يجب أن يحب الفن ويقدره. وهناك العديد من الفنانين الرائعين حول العالم ولا يمكنني أن أحدد شخصا واحدا ليكون فناني المفضل".