شاهد.. اعتقال البطل ماكغريغور لمهاجمته حافلة حبيب

A + A -

اعتقلت الشرطة الأمريكية بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، الإيرلندي كونور ماكغريغور، إثر هجومه على الحافلة التي كانت تقل المقاتل الروسي حبيب نورماغوميدوف، ومقاتلين آخرين.

ولم يتأخر رد النجم كونور ماكغريغور، الذي تعرض للسخرية بداعي عدم تدخله والدفاع عن صديقه وزميله الروسي أرتيوم لوبوف، بعد الاعتداء عليه من قبل مواطنه حبيب نورماغوميدوف، مؤخرا.

فقد هاجم النجم الإيرلندي، فور وصوله يوم أمس الخميس، إلى نيويورك، لحضور النزال المرتقب بين حبيب نورماغوميدوف والأمريكي ماكس هولواي، ضمن دورة (223 UFC)، هاجم الحافلة التي كانت تقل البطل حبيب وعددا من المقاتلين، حيث قام برمي الكراسي والقضبان الحديدية ما أدى إلى تحطم زجاج الحافلة.

وكان حبيب نورماغوميدوف قد انفرد مع عدد من زملائه في الفريق، بالمقاتل أرتيوم لوبوف، ووجه له صفعة، وقام بتوبيخه على تصريحاته، التي وصف فيها حبيب بالجبان ويتهرب من خوض بعض النزالات بداعي الإصابة أو بسبب أعذار أخرى.

وصرح أرتيوم بالمقابل، في وقت سابق، بأنه يتحدى حبيبا وجها لوجه وخارج القفص.



وأعلن رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، دانا وايت، إلغاء نزال أرتيوم لوبوف، ضمن دورة (223 UFC)، على خلفية هذا الهجوم، كونه كان مع كونور في هذه المعمعة.

كما تم إلغاء مشاركة المقاتلين مايكل كييزا، ورووز نامايوناس، في هذه الدورة أيضا، لإصابتهما جراء هذه الحادث وتحطم الزجاج.

وترددت أنباء بعد الواقعة مباشرة بأن الشرطة ألقت القبض على كونور ماكغريغور، ومنعت طائرته من مغادرة "بروكلين"، وسيمثل أمام المحكمة.