living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قطط وأرانب" في نقاش روسي بريطاني بمجلس الأمن

6
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث سفيرا روسيا وبريطانيا، البلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن قطط جاسوس سابق والأرنب الأبيض لـ"أليس في بلاد العجائب" وحتى شرلوك هولمز، خلال جدلهما في الحرب الدبلوماسية حول قضية سكريبال.
 
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "نحن في مسرح العبث"، مدينا الاتهامات "بلا أدلة" الموجهة إلى موسكو بتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس.
 
بعيد ذلك، وأمام نظرائه الذين كانوا يتابعون بدهشة، طرح السفير عددا من الأسئلة على السفيرة البريطانية كارين بيرس من بينها: "ماذا حصل لقطط عائلة سكريبال التي كانت تعيش في بيتها"، الذي قالت لندن إنه كان ملوثا بالسم.
 
وأضاف: "كانت هناك قطتان وفئران؟ ماذا حصل لهذه الحيوانات؟ لماذا لا يتحدث عنها أحد؟ مصيرها أيضا يشكل عنصرا مهما في الأدلة".
 
ومضى يقول، إن كل هذه القضية قد لا تكون سوى "استفزاز كبير من استخبارات بعض الدول" التي رفض ذكرها.
 
وفي نهاية الاجتماع، طلب السفير الروسي أن يتحدث مجددا ليتلو هذه المرة بالإنجليزية مقطعا من كتاب "أليس في بلاد العجائب"، يتحدث عن غياب الأدلة. وأبطال هذا المقطع هم "أرنب أبيض" و"ملك" و"ملكة".
 
لكن أمام الصحافيين، فضلت السفيرة البريطانية أن تسخر مما ينسب إلى نيبينزيا من ميل للإشارة في أغلب الأحيان إلى شرلوك هولمز.
 
وقالت إن "السماح لعلماء روس بالتحقيق في ملف هم منفذو الجريمة المرجحون فيه.. يشبه قيام أسكتلنديارد (الشرطة البريطانية) بدعوة البروفسور موريارتي إلى المشاركة في تحقيقاتها". وموريارتي هو العدو اللدود لشرلوك هولمز.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout