"قطط وأرانب" في نقاش روسي بريطاني بمجلس الأمن

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تحدث سفيرا روسيا وبريطانيا، البلدين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن قطط جاسوس سابق والأرنب الأبيض لـ"أليس في بلاد العجائب" وحتى شرلوك هولمز، خلال جدلهما في الحرب الدبلوماسية حول قضية سكريبال.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "نحن في مسرح العبث"، مدينا الاتهامات "بلا أدلة" الموجهة إلى موسكو بتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس.

بعيد ذلك، وأمام نظرائه الذين كانوا يتابعون بدهشة، طرح السفير عددا من الأسئلة على السفيرة البريطانية كارين بيرس من بينها: "ماذا حصل لقطط عائلة سكريبال التي كانت تعيش في بيتها"، الذي قالت لندن إنه كان ملوثا بالسم.

وأضاف: "كانت هناك قطتان وفئران؟ ماذا حصل لهذه الحيوانات؟ لماذا لا يتحدث عنها أحد؟ مصيرها أيضا يشكل عنصرا مهما في الأدلة".

ومضى يقول، إن كل هذه القضية قد لا تكون سوى "استفزاز كبير من استخبارات بعض الدول" التي رفض ذكرها.

وفي نهاية الاجتماع، طلب السفير الروسي أن يتحدث مجددا ليتلو هذه المرة بالإنجليزية مقطعا من كتاب "أليس في بلاد العجائب"، يتحدث عن غياب الأدلة. وأبطال هذا المقطع هم "أرنب أبيض" و"ملك" و"ملكة".

لكن أمام الصحافيين، فضلت السفيرة البريطانية أن تسخر مما ينسب إلى نيبينزيا من ميل للإشارة في أغلب الأحيان إلى شرلوك هولمز.

وقالت إن "السماح لعلماء روس بالتحقيق في ملف هم منفذو الجريمة المرجحون فيه.. يشبه قيام أسكتلنديارد (الشرطة البريطانية) بدعوة البروفسور موريارتي إلى المشاركة في تحقيقاتها". وموريارتي هو العدو اللدود لشرلوك هولمز.