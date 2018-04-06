كايت ميدلتون تتسوق من دون حراس.. وهذا ما حصل أمام سيارتها

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التقطت كاميرات الباباراتزي دوقة كامبريدج كايت ميدلتون خلال تواجدها في أحد مراكز التسوّق المفضّلة لديها في نورفولك، لوحدها، وهي تبتاع ما تحتاج إليه.

ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني مجموعة من الصور التي ظهرت فيها كايت، التي تنتظر مولودها الثالث، من دون أي حرّاس أو رجال أمن، وهي تختار أغراضها بعناية، ومن ثم قامت بنفسها بوضعها في صندوق سيّارتها، غير آبهة بحملها.

واختارت زوجة الأمير ويليام إطلالة ناعمة بملابس يومية مع جاكيث من اللون البيج حاولت من خلاله إخفاء بطنها المنتفخة، واعتمدت تسريحة شعر عادية، ومكياج بسيط جداً.

وأشار الموقع الى أن الدوقة لم تتردّد أبداً في إلقاء التحيّة على أحد المارّة، الذي عرض عليها العون لوضع الأغراض في سيارتها، إلا أنها حدثته وقامت بذلك بنفسها.