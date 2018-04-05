أميركا تفقد طيارا جديدا خلال "48 ساعة سوداء"

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أفاد سلاح الجو الأميركي، الخميس، بمقتل قائد مقاتلة "إف-16"، بعد أن تحطمت طائرته في قاعدة نيليسا الجوية في نيفادا، في ثالث حادث تسقط فيه طائرة عسكرية أميركية خلال يومين.

ونقلت "رويترز" عن سلاح الجو الأميركي في بيان إنه تقرر عدم الإعلان عن اسم الطيار إلى حين إبلاغ عائلته، وإن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية قد تحطمت أثناء مهمة تدريبية بجنوب ولاية كاليفورنيا الثلاثاء الماضي، ويعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.

وتحطمت في جيبوتي طائرة أخرى تابعة لمشاة البحرية الثلاثاء، وقائدها في حالة مستقرة.