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3 خدع سرية لكتابة الرسائل عبر واتساب

5
APRIL
2018
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كشف موقع "ذا صن" البريطاني عن ثلاث خدع جديدة من شأنها أن تثير حيرة أصدقائك عند مراسلتهم عبر تطبيق "واتساب".
 
يمتلئ تطبيق "واتساب" بالخدع والحيل الجديدة دوما، في هذا التقرير نستعرض بعض الحيل التي تمكنك من تغيير مظهر رسائلك، وعبر هذه المميزات يمكنك تغيير خط الرسائل أو ما إذا كانت مائلة أو بخط "عريض"، بحسب "ذا صن". 
 
الخط "العريض"
 
تعد الكتابة بخط "عريض" طريقة جيدة للتأكيد على أهمية كلمة أو عبارة ما. وكل ما تحتاج إليه للقيام بهذه الحيلة هو وضع الكلمة أو الجملة بين نجمتين، مثل: *ضع النص هنا*.
 
الخط المائل
 
يمكن استخدام الكتابة بالخط المائل أيضا للتأكيد على أهمية الكلام. ونستخدم في هذه الحيلة شيء مشابه لحيلة الكتابة بخط عريض، لكن باستخدام رمز آخر، إذ نضع الكلمة أو الجملة بين شرطتين على السطر، مثل _ضع النص هنا_.
 
"شطب" كلمة
 
وضع "خط الشطب" يكون عبر وضع خط على كلمة أو عبارة تريد من خلاله التأكيد على أن هناك شيء ما خطأ، أو أن شيئا يجب تجاهله.
 
ونقوم بهذه الحيلة من خلال وضع الكلمة بين علامة "تيلدة"، مثل ~ ضع النص هنا~. 
 
 
(سبوتنيك)
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