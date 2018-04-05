بين الدورة وجونية.. عصابة لتعاطي المخدرات وتسهيل الدعارة

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في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ظاهرة تفشي ترويج وتعاطي المخدرات بشكل كبير، للحد منها توافرت معلومات عن قيام عصابة لتعاطي وترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة تنشط ما بين محلتي الدورة وجونية.

ونتيجة عملية رصد ومتابعة دقيقة، وفي عملية متزامنة، تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيف جميع أفراد هذه العصابة بين منطقتي الدورة وجونية، وهم:

ش. ذ. ( مواليد عام 1978، لبناني) مطلوب للقضاء.

ع. ز. ( مواليد عام 2001، سوري)

ر. ز. (مواليد عام 1982، لبناني)

ا. م. ( مواليد عام 1991، فلسطينية – سورية)

م. غ. ( مواليد عام 1985، سورية)

م. ع. ( مواليد عام 1982، سوري)

ر. ش. ( مواليد عام 1988، لبناني) مطلوب للقضاء.

وقد ضبط بحوزة الاول /330/ غ كوكايين، و/14/ غ حشيشة كيف ومسدس حربي وهواتف خلوية، وبحوزة الثالث أجهزة خلوية ومبلغ 2000$ و 11750.000 ل.ل. ، وضبط بحوزة الأخير نصف غ كوكايين.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم يشكلون شبكة لتعاطي وترويج المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة.

وأودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.