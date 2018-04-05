فيديو "مخيف" يدق ناقوس الخطر في كل منزل

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نجا طفل في تايلاند بأعجوبة من سقوط خزانة في بهو البيت، إذ أوشكت أن تقع عليه، بعدما أخذ يسحب أدراجها، لفترة من الزمن، بينما كانت والدته منهمكة في أداء عمل منزلي.

وأظهر مقطع فيديو، طفلا يترك أخاه الأصغر جانبا في بهو البيت، ثم يأخذ يتسلى بسحب أدراج الخزانة، وقد مر الأمر بسلام في البداية، لكن في إحدى المرات هوت الخزانة بشكل كامل على الأرض.

ولحسن الحظ لم تقع الخزانة على الطفل، إذ لم تمسه إلا في جانب من جسمه، ثم هرعت الأم لترى ما حصل في غيابها، وفق ما نقلت صحيفة "صن البريطانية.

ونبهت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إلى أن عشرين في المئة من الإصابات التي يتعرض لها الأطفال الصغار تنجم عن أثاث البيت.