ترامب يكشف سبب خسارة الحرب التجارية مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ليست في حرب تجارية مع الصين، مضيفا: "خسرنا تلك الحرب منذ سنوات بسبب الحمقى".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء 4 نيسان: "تسبب أشخاص حمقى، غير مؤهلين لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في خسارتنا تلك الحرب مع الصين".

وتابع: "بسبب هؤلاء أصبح لدينا عجز تجاري قيمته 500 مليار دولار سنويا، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 مليار دولار بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية.

واستطرد: "لن نسمح لهذا الأمر أن يستمر".

وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية، في 23 آذار الماضي، بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين، واتهمت بكين بسرقة حقوق الملكية الفكرية للأمريكيين.

وتعتبر أمريكا أن الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بحرمان الأجانب والشركات الأمريكية في الصين من حقوق براءات الاختراع الأساسية، وفرض شروط تعاقدية سلبية وملزمة تشكل تمييزا ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة.

وتقول الصين إنها لا تريد الدخول في حروب تجارية، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها في مواجهة الولايات المتحدة، وأعلنت، اليوم الأربعاء، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على 106 منتجات أمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آذار الماضي، قرار بفرض رسوم استيراد جمركية قيمتها 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألمنيوم.

وأثار قرار ترامب موجة من الانتقادات من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين والولايات المتحدة بسبب احتمال نشوب حرب تجارية.