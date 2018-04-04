لعبة 'بلاي ستايشن' تقتلُ شاباً.. هكذا استدرجه الجاني

A + A -

عثر على جثة شاب في العشرين من عمره تعرض لإطلاق النار في رأسه وجسده، بالقرب من أحد الجداول في منطقة هاملتون بمدينة نيوجرسي.



وقالت الشرطة الأميركية إنها عثرت على داني دياز دلغادو (20 عاماً) مقتولاً على ضفة جدول في هاميلتون، في الرابع والعشرين من آذار الماضي.



وبحسب التقارير، فإن المغدور داني تم استدراجه إلى المنطقة أثناء محاولته شراء لعبة بلاي ستايشن من المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه بعد الحادث بوقت قصير.



وكان داني توجه إلى المنطقة بعدما أجرى اتصالاً مع القاتل بخصوص لعبة بلاي ستايشن عرضها الأخير للبيع على أحد مواقع الإنترنت.



وقال المدعي العام جيم ميرسر، بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على روفوس طومسون (29 عاماً) ووجهت إليه تهمة الخطف والقتل العمد يوم السبت الماضي.



وأضاف: "كان داني مقيد اليدين ومكمم الفم لدى العثور على جثته التي تلقت رصاصة في الرأس، ورصاصتين في الجذع وإحدى ساقيه".



يذكر بأن المتهم طومسون لديه سوابق إجرامية حيث أنه أمضى ثلاث سنوات في السجن بعدما نفذ عملية سطو مسلح في منطقة ميرسر، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

المصدر: saidaonline