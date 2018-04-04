تفاصيل مثيرة عن "المنتحرة بيوتيوب".. لهذا السبب انتقمت من الموقع!

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ذكر موقع "ميل أون لاين" البريطاني، أن المرأة التي جرحت 3 أشخاص وقتلت نفسها في مقر موقع "يوتيوب" الشهير، ناشطة في مجال حقوق الحيوان، وكانت تحتج على "ديكتاتورية" السياسة الجديدة للموقع.

وأطلقت ناسيم أغدام (39 عاماً) النار في مقر الشركة بكاليفورنيا، وأصابت رجلاً وامرأتين، بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ونقلت "ميل أون لاين" عن NBC الأميركية أن أغدام يوتيوبية غزيرة الإنتاج، وقد احتجت عبر الإنترنت على سياسات الشركة الجديدة و"فرض رقابة على مقاطع الفيديو الخاصة بها وعدم الدفع لها"، وذلك قبل عملية إطلاق النار.

وقال شهود إن مطلقة النار المنتحرة كانت تلبس نظارات ووشاحاً خلال العملية.

ولأغدام، التي وصفت نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق الحيوان و"لاعبة كمال أجسام نباتية"، حضور كبير عبر الإنترنت من خلال عدة قنوات YouTube وصفحات وسائل تواصل اجتماعي.

وقالت أغدام أيضاً إن قناتها على YouTube، التي يتابعها حوالي 5000 مشترك، تحصل على عدد مشاهدات أقل من وقت بدأت الشركة في "تصفية" مقاطع الفيديو الخاصة بها.

وتمت إزالة قنوات YouTube لأغدام بعد ساعات من إطلاق النار. وقبل أن تحذف القنوات كان عليها الوصف التالي: نسيم فارسية أذرية لاعبة كمال أجسام نباتية.. وناشطة في حقوق الحيوان لتعزيز حياة صحية وإنسانية".