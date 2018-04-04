بوتين يكشف معلومات عن المادة التي استخدمت في تسميم "سكريبال"

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المادة السامة التي استخدمت في تسميم العميل البريطاني سيرغي سكريبال يمكن صناعتها في 20 دولة.

وقال بوتين للصحفيين: "وفقا للخبراء الدوليين، في ما يقرب من 20 بلدا حول العالم، يمكن إنتاج مواد شالة للأعصاب مماثلة."

وأشار بوتين إلى أنه خلال محادثة مع أردوغان تطرق على الهامش لـ "قضية سكريبال".

وأضاف، "غدا نعقد دورة اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية من أجل تحليل هذا الوضع بأكثر الطرق تفصيلاً. ووضعنا على الأقل 20 سؤالاً للمناقشة، ونأمل أنه خلال هذه المناقشة، ستوضع النقطة الأخيرة في ما حدث".

وفي هذا الصدد، كان مدير مختبر الأبحاث البريطاني السري "بورتون داون"، قد أكد في وقت سابق من اليوم، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، أن خبراءه فشلوا في تحديد مصدر منشأ المادة الشالة للأعصاب التي، وفقا للمزاعم البريطانية، استعملت في تسميم سيرغي سكريبال وابنته.

ويذكر في هذا السياق، أن الشرطة البريطانية عثرت في الـ 4 من آذار/ مارس الماضي، على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبيري البريطانية.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع.