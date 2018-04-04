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"عطل" يضرب نصف الرحلات الجوية بأوروبا

4
APRIL
2018
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كشفت المنظمة الأوروبية للملاحة الجوية أن نصف الرحلات الجوية في أوروبا تعاني من تأخير بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى تقليص القدرة على الطيران في أوروبا بنسبة 10 بالمئة.
 
وذكرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" أن نصف الرحلات الجوية في أوروبا (29500 رحلة جوية) تعاني من تأخير، راجع إلي مشاكل في الكمبيوتر.
 
وحدث الفشل الفني خلال فترة ازدحام حركة الطيران في عيد الفصح، وفي الوقت الذي اضطر فيها ركاب السكك الحديدية في فرنسا إلى إلغاء تذاكر القطار بسبب إضراب على الصعيد الوطني، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
 
وأوضحت "يوروكنترول": لقد كان هناك فشل في النظام الفني المعزز لإدارة التدفق، مع وجود تأثير أيضا على نظام خطط الطيران المرتبط به".
 
وأضافت: "لا توجد أي تداعيات تتعلق بالسلامة ناجمة عن هذا الحادث"، مشيرة إلى أنه تم تحديد المشكلة والعمل جار لإصلاحها.
 
وأعلن مطار بروكسل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المغادرات تقتصر على 10 رحلات في الساعة بسبب المشكلة.
 
 
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