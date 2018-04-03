ترامب يقترح أن تدفع السعودية "فاتورة" بقاء القوات الاميركية في سوريا

A + A -

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء، انه يُريد سحب القوات الاميركية من سوريا، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.



وقال ترامب: "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارهم. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا"، بعد ان اوضح ان القوات الاميركية ستُغادر حالما تتم هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية".



واضاف: "مهمتنا الأساسية فيما يتعلق بهذا، هي التخلص من "داعش". لقد أنجزنا هذه المهمة تقريباً. سنتخذ قراراً بالتنسيق مع آخرين في شأن ما سنفعله. سنتخذ قراراً في وقت سريع جداً".

واوضح ترامب أنه سيتشاور مع الحلفاء واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الاميركية الموجودة في سوريا. وتابع في هذا السياق ان "السعودية مهتمة جداً بقرارنا... وقلت حسناً، كما تعلمون، فإذا كنتم تُريدوننا ان نبقى، فربّما يتعيّن عليكم ان تدفعوا".



من جهته، قال بريت مكغورك، المبعوث الأميركي الخاص الى التحالف الدولي ضد "داعش" لمنتدى في واشنطن: "نحن في سوريا لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية". تلك مهمتنا، ومهمتنا لم تنتهِ وسنكمل تلك المهمة".