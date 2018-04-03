living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يقترح أن تدفع السعودية "فاتورة" بقاء القوات الاميركية في سوريا

3
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء، انه يُريد سحب القوات الاميركية من سوريا، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.


وقال ترامب: "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارهم. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا"، بعد ان اوضح ان القوات الاميركية ستُغادر حالما تتم هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية".


واضاف: "مهمتنا الأساسية فيما يتعلق بهذا، هي التخلص من "داعش". لقد أنجزنا هذه المهمة تقريباً. سنتخذ قراراً بالتنسيق مع آخرين في شأن ما سنفعله. سنتخذ قراراً في وقت سريع جداً".

 

واوضح ترامب أنه سيتشاور مع الحلفاء واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الاميركية الموجودة في سوريا. وتابع في هذا السياق ان "السعودية مهتمة جداً بقرارنا... وقلت حسناً، كما تعلمون، فإذا كنتم تُريدوننا ان نبقى، فربّما يتعيّن عليكم ان تدفعوا".


من جهته، قال بريت مكغورك، المبعوث الأميركي الخاص الى التحالف الدولي ضد "داعش" لمنتدى في واشنطن: "نحن في سوريا لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية". تلك مهمتنا، ومهمتنا لم تنتهِ وسنكمل تلك المهمة".

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout