حسم قضية "الرئيسة" على الهواء مباشرة

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أعلنت محكمة في كوريا الجنوبية أنها سبتث جلسة النطق بالحكم على الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي الجمعة المقبل.

واعتقلت بارك العام الماضي على خلفية تهم عدة بالفساد، عقب إقالتها من منصبها في أعقاب تظاهرات مطالبة الإطاحة بها.

وطالب الادعاء بسجنها 30 عاما في حال وجدتها المحكمة مذنبة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن محكمة سول الجزئية قرارها السماح ببث تلفزيوني حي، واضعة في الاعتبار "الصالح العام".

وتقاطع الرئيسة السابقة جلسات المحكمة منذ أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن تحضر جلسة النقط بالحكم.

ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لها تواطؤها مع صديقة للاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات من شركات كرشى وابتزاز.