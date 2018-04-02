هذا ما سيحصل يومي الثلاثاء والأربعاء في فرنسا!

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حذرت شركة القطارات الوطنية الفرنسية من أن إضرابا عماليا سيعطل خدمة القطارات داخل فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء.



وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية في بيان يوم الأحد إن 15 في المائة فقط من القطارات فائقة السرعة و25 في المائة من القطارات الإقليمية ستعمل في الثالث والرابع من نيسان بسبب الإضراب.



وأضافت أنه سيتم تشغيل واحد من كل ثلاثة قطارات بين فرنسا وألمانيا و75 في المائة من قطارات يوروستار بين باريس ولندن.



ودعت أربع نقابات عمالية عمال السكك الحديدية إلى الإضراب لمدة يومين كل أسبوع حتى نهاية يونيو، احتجاجا على خطة الحكومة لتجهيز الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية قبل فتح الخدمة للمنافسة ووقف بعض المزايا الخاصة بالعمال.



وستعمل قطارات شركة تاليس بين فرنسا وبلجيكا وهولندا بشكل طبيعي.



(سكاي نيوز)