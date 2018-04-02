أبرح ضرباً حتى الموت... لامتلاكه حصاناً!

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أُبرح مزارع هندي شاب من طبقة «داليت» ضرباً حتى الموت لامتلاكه حصاناً، إذ إنه حيوان يعدّ من رموز الثروة والجاه في البلد، وفق ما أفادت الشرطة السبت.

وأوقفت الشرطة ثلاثة رجال من طبقة أعلى شأناً لاستجوابهم إثر العثور على براديب راتهود (21 عاماً) جثة تسبح في دمائها بالقرب من بلدة تيمبي في ولاية كجرات، وذلك في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأبناء طبقة «داليت» التي كان يطلق عليها في الماضي اسم المنبوذين، وتقبع في أسفل السلم الاجتماعي في نظام الطبقات في الهند، هم الأكثر تهميشاً في المجتمع الهندي. وتوكل إليهم المهمات التي يتعفف أفراد الطبقات الأخرى عن القيام بها، مثل جمع النفايات وجيف الحيوانات.

ومع أن الدستور الهندي يمنع الممارسات التمييزية على أساس الطبقات، لا يزال التمييز في حق الطبقات الدنيا عملة سائدة في الهند.

ويقول والد الضحية الذي عثر على الجثة إن «ابنه قتل على أيدي أشخاص من طبقة أرفع شأناً من بلدته لامتلاكه حصاناً، على رغم انتمائه إلى الداليت»، بحسب ما صرح المسؤول في الشرطة ايه. ام. سيّد.

وتقدّم الوالد بشكوى جاء فيها: «حبّ ابني للجياد أدى إلى مقتله». وأوضح أنه اشترى لابنه حصاناً قبل ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن شخصاً من طبقة «كشاتريا» الأعلى شأناً هددهما بالقتل إن لم يبيعا الحصان لأنه ليس لمقامهما.

في تشرين الأول الماضي، قتل شاب هندي ينتمي إلى طبقة «داليت» على يد مجموعة من الرجال من طبقة أعلى لأنه شاهد عرضاً هندوسياً تقليدياً للرقص.

وكان أبناء طبقة «داليت» نفّذوا احتجاجات في العام 2016 بعدما تعرّض أربعة منهم للضرب بقضبان من حديد علانية لاتهامهم بقتل بقرة.

وطالب رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي بوضع حد للممارسات التي يتعرض لها أفراد طبقة «داليت» وللتمييز الطبقي السائد في البلاد.