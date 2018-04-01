ممنوع ذكر اسم زوجة زعيم كوريا الشمالية في الصين لهذا السبب الأنثوي

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قررت الحكومة الصينية حظر ذكر اسم "ري سولجو" زوجة زعيم كوريا الشمالية على شبكات التواصل الصينية.

ووفقا لما نشرته صحيفة The Independent البريطانية، جاء ذلك القرار بعدما حظيت ري سولجو بإشادة كبيرة لأناقتها ووضع زوجة الرئيس الصيني في مقارنة معها.

ويعرف عن ري سولجو حبها للموضة وقصات الشعر، خاصة وأنها من مواليد الفترة ما بين عامي 1985 و1989، وفقا لبعض المعلومات المنتشرة عنها.

ويزعم العديد من الخبراء أن اسم ري سولجو قد يكون غير حقيقي، كما أفادت مصادر استخباراتية، أن والدتها تعمل طبيبة نساء وولادة، وأن والدها أستاذ جامعي.

ويعتقد أن ري سولجو تعلمت الغناء في الصين، وأن زوجها تعرف عليها كونها كانت صديقة مقربة لأحد مستشاري كيم جونغ أون المقربين.

المصدر: سبوتنيك