شاب روسي قد يتحول إلى سلاح ضد ترامب

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أعرب إيرجي أوفتشاتشك، السكرتير الصحفي للرئيس التشيكي، عن اعتقاده بأن المواطن الروسي يفغيني نيكولين الذي سلمته براغ لواشنطن، قد يستخدم لتشويه سمعة الرئيس دونالد ترامب.



وذكر أوفتشاتشك، أن البعض يسعى من وراء القبض على نيكولين ونقله إلى الولايات المتحدة، إلى الحصول على مواد إدانة لاستخدامها في الصراع ضد دونالد ترامب.



وأشار إلى أن إدارة الرئيس التشيكي لم تؤيد قرار وزير العدل التشيكي روبرت بيليكان المتعلق بتسليم نيكولين للسلطات الأمريكية. وأوصى الرئيس ميلوش زيمان، الوزير بتسليم نيكولين للسلطات الروسية التي طالبت أيضا به.



وتتهم واشنطن الشاب الروسي نيكولين بالتسلل إلى نظم الأجهزة الإلكترونية وسرقة معلومات شخصية، وقبض على نيكولين في براغ يوم 5 أكتوبر 2016 ونفذت العملية بالتعاون بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والهيئات الأمنية التشيكية المختصة.



وفي نوفمبر من نفس العام طلب الجانب الروسي من وزارة العدل التشيكية تسليم نيكولين الملاحق بتهمة سرقة 3450 دولار بواسطة الإنترنت.



وفي 30 مارس قام السلطات التشيكية بتسليم نيكولين للولايات المتحدة، نفى أمام محكمة سان فرانسيسكو ضلوعه في هجمات هاكرز.